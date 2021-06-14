آمال التعافي الاقتصادي ترفع أسهم أوروبا لمستوى غير مسبوق

المصدر: فرانكفورت - رويترز



سجلت الأسهم الأوروبية مستوى مرتفعاً غير مسبوق اليوم، إذ يراهن المستثمرون على التزام البنوك المركزية العالمية موقف السياسة النقدية المرن، حتى مع اكتساب التعافي الاقتصادي الزخم بعد التضرر بفعل الجائحة.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المئة بعد أن أنهى جلسة الجمعة محققاً رابع مكاسبه الأسبوعية على التوالي. وقاد المؤشران داكس الألماني وفايننشال تايمز 100 البريطاني مكاسب المؤشرات الإقليمية.

وبعد أن وقف البنك المركزي الأوروبي الأسبوع الماضي على السياسة النقدية، ستتجه كل الأنظار هذا الأسبوع إلى اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي الذي يستمر استقاء مؤشرات إلى أنه قد يبدأ تقليص برنامج التحفيز الضخم في وقت أقرب مما كان متوقعاً.

وعلى صعيد الشركات، تراجع سهم شركة فيليبس الهولندية للمعدات الطبية 3.4 في المئة ليتذيل ستوكس 600 بعد أن قالت إنها ستستدعي بعض أجهزة التنفس الصناعي على مستوى العالم بسبب جزء رغوي قد يتحلل ويصبح ساماً.

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