الأسهم اليابانية ترتفع و«توشيبا» يصعد بعد الإطاحة بعضوين في مجلس الإدارة

المصدر: طوكيو - رويترز

ارتفعت الأسهم اليابانية اليوم مع صعود الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية مثل شركات صناعة الإطارات، بينما تقدم سهم توشيبا بعد أن أعلنت الشركة أن اثنين من أعضاء مجلس الإدارة سيتقاعدان وسط أزمة بشأن الحوكمة بها.

وصعد المؤشر نيكي 0.74 في المئة إلى 29161.80 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ العاشر من مايو. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.29 في المئة إلى 1959.75 نقطة.

تأتي المكاسب بعد إغلاق الأسهم الأمريكية على ارتفاع يوم الجمعة، وبلغ المؤشر ستاندرد آند بورز 500 مستوى قياسي، بينما كانت مكاسب ناسداك الأكبر بين المؤشرات الثلاثة.

وقال هيروشي واتانابي الاقتصادي الكبير في سوني فايننشال هولدنجز «ما زالت أسهم اليابان متخلفة عن ركب الأسهم العالمية إذ يتوقع أن يتأخر تعافي الأرباح. ولكن من المأمول أن تتحسن الأمور مع تسارع التطعيمات في الوقت الحالي. قد تنتهي من تطعيم 60 في المئة من السكان بحلول أغسطس».

وكانت أسهم شركات الشحن أكبر رابح وارتفع سهم نيبون يوسن 2.3 في المئة تليها أسهم شركات صناعة الإطارات وزاد سهم بريدجستون 1.3 في المئة وقفز يويكوهاما ربر 2.9 في المئة.

وزاد سهم توشيبا 2.7 في المئة بعدما أعلنت المجموعة التي تواجه أزمة حوكمة متصاعدة، أنها ستغير المرشحين لعضوية مجلس الإدارة في الاجتماع المقبل للمساهمين وأن اثنين من أعضاء المجلس سيتقاعدان.

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