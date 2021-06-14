الذهب يهبط بفعل صعود الدولار

المصدر: لندن - رويترز

تراجعت أسعار الذهب اليوم لأقل مستوى في أكثر من أسبوع تحت ضغط ارتفاع الدولار، بينما يترقب المستثمرون الذين يسيطر عليهم الحذر نتيجة اجتماع السياسات لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع، في حين ينظر للارتفاعات الأخيرة لأسعار المستهلكين أنها مسألة مؤقتة.

ونزل الذهب في السوق الفورية 0.6 في المئة إلى 1864.61 دولاراً وهو أقل مستوى منذ الرابع من يونيو. وهبطت العقود الأمريكية للذهب 0.7 في المئة إلى 1866 دولاراً للأوقية.

ارتفع الدولار 0.1 في المئة ليحوم قرب ذروة أسبوع مقابل عملات رئيسة أخرى، ما يرفع تكلفة الذهب بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.

وأظهرت بيانات الأسبوع الماضي ارتفاعاً حاداً لأسعار المستهلكين بالولايات المتحدة، ولكن مسؤولي مجلس الاحتياطي كرروا مراراً أن التضخم مؤقت.

ويتحول الاهتمام لاجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي يومي 15 و16 يونيو أملاً بمؤشرات بشأن رأي صناع السياسات حيال تصاعد التضخم والسياسة النقدية مستقبلاً بصورة أكبر.

وقال مورجان ستانلي في مذكرة بحثية يوم الجمعة إن مجلس الاحتياطي قد يمهد لمرونة أكبر تجاه برنامج التيسير الكمي في الاجتماع.

واستقرت الفضة عند 27.89 دولاراً للأوقية ونزل البلاديوم 0.1 في المئة إلى 2773.52 دولاراً في حين هبط البلاتين 0.5 في المئة إلى 1143.89 دولاراً.

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