قادة مجموعة السبع يؤيدون فرض ضرائب على الشركات الكبرى

المصدر: فولموث - د ب أ

تعتزم مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التوصل إلى اتفاق بشأن إصلاح ضريبي عالمي للشركات متعددة الجنسية مع مجموعة العشرين الموسعة التي تضم أكبر القوى الاقتصادية في العالم بحلول يوليو.

وفي ختام قمة استمرت ثلاثة أيام في كورنوال بإنجلترا، اليوم أيد رؤساء دول وحكومات مجموعة السبع قراراً اتخذه وزراء ماليتهم بفرض ضريبة بنسبة 15% كحد أدنى تستهدف الشركات الدولية مثل جوجل وفيسبوك وأمازون.

وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على الشركات الكبيرة أن تدفع الضرائب في البلد الذي تحقق إيرادات فيه.

وقال قادة مجموعة السبع في بيانهم الختامي: «بهذا اتخذنا خطوة مهمة نحو إقامة نظام ضريبى أكثر عدلاً يصلح للقرن الحادي والعشرين والارتداد عن مسار سباق دام 40 عاماً نحو القاع».

وقالوا: «إن تعاوننا سيخلق مجالاً أقوى لتكافؤ الفرص وسيساعد في جمع المزيد من العائدات الضريبية لدعم الاستثمار وملاحقة التهرب الضريبي».

وتأمل المجموعة الآن في التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في يوليو.

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