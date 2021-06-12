ارتفاع التضخم الأمريكي يضغط على الدولار

المصدر: لندن - رويترز

تعرض الدولار الأمريكي لضغوط بسبب ارتفاع معدلات التضخم الأمريكي، حيث أظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين ارتفعت 5 % على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة في أكثر من نحو عشر سنوات وزاد التضخم الأساسي 0.7 % على أساس شهري. ونزل مؤشر الدولار بعد نشر بيانات التضخم واستقر في أحدث تعاملات عند 89.974، لينخفض على نحو طفيف جداً خلال الأسبوع.

ويتحول التركيز الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأمريكي المقبل، بيد أن المتعاملين يقولون الآن إنه ربما لن يكون هناك الكثير من التحول في خطابه الذي يقلل من الحاجة لتقليص التحفيز.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز