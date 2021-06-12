ارتفاع معنويات المستهلكين الأمريكيين في أوائل يونيو

المصدر: واشنطن - رويترز

أظهر مسح أن معنويات المستهلكين الأمريكيين انتعشت في أوائل يونيو مع انحسار المخاوف حيال التضخم وزيادة التفاؤل بين الأسر بشأن مستقبل النمو الاقتصادي والتوظيف.



وقالت جامعة ميشيجان إن مؤشرها الأولي لمعنويات المستهلكين تقدم إلى 86.4 في النصف الأول من الشهر الجاري من قراءة نهائية عند 82.9 في مايو.



كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 84. وصعد مؤشر المسح للأوضاع الاقتصادية الحالية إلى قراءة عند 90.6 من 89.4 في مايو. وارتفع مقياسه لتوقعات المستهلكين إلى 83.8 من 78.8.



وانخفضت توقعات المسح للتضخم على مدار عام إلى أربعة بالمئة من 4.6 %، كما تراجعت التوقعات فيه للتضخم خلال خمسة إلى عشرة أعوام إلى 2.8 % من 3% في مايو.

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