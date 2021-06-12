«بلومبرج»: قانون جديد يمنح رئيس الصين سلطة إغلاق شركات التكنولوجيا

المصدر: بكين - د ب أ

يمنح نظام أمن البيانات الجديد في الصين رئيس البلاد، شي جين بينج، سلطة إغلاق شركات التكنولوجيا، أو تغريمها، في إطار سعيه لانتزاع السيطرة على قدر ضخم من البيانات التي تحتفظ بها شركات عملاقة مثل «علي بابا جروب» و«تينسنت هولدينجز»، بحسب وكالة «بلومبرج» للأنباء.



وذكرت «بلومبرج» أنه يمكن إجبار الشركات التي يتبين أنها أساءت التعامل مع بيانات الدولة الأساسية على وقف عملياتها، وإلغاء تراخيص التشغيل الخاصة بها أو تغريمها ما يصل إلى 10 ملايين يوان (1.6 مليون دولار)، بموجب قانون أقرته أعلى هيئة تشريعية في الدولة.



ويمكن أن تتعرض الشركات التي تسرّب بيانات حساسة بالخارج لغرامات وعقوبات مماثلة، كما يمكن أن تواجه الشركات التي تقدم معلومات إلكترونية لهيئات إنفاذ القانون في الخارج، دون إذن، عقوبات مالية تصل إلى 5 ملايين يوان بالإضافة إلى وقف الأعمال، وفقاً للقانون المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس الشعب الصيني.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز