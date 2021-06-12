«جولدمان ساكس» يتوقع وصول برنت إلى 80 دولاراً

المصدر: نيويورك - رويترز

توقع بنك الاستثمار الأمريكي «جولدمان ساكس» أن يصل سعر خام برنت إلى 80 دولاراً للبرميل هذا الصيف، وراهن على أن الارتفاعات التي شهدتها سوق النفط في الآونة الأخيرة ستستمر في الوقت الذي يعزز فيه توزيع اللقاحات المضادة لـ «كوفيد 19» الأنشطة الاقتصادية حول العالم والطلب على الخام.



ووصلت أسعار برنت إلى 72.93 دولاراً للبرميل هذا الأسبوع، وبذلك تكون قد بلغت أعلى مستوياتها منذ ما يزيد على عامين مدفوعة بتوقعات لطلب أقوى. وقال البنك في مذكرة: ارتفاع معدلات التحصين يؤدي لزيادة التنقل في الولايات المتحدة وأوروبا، فيما تشير التقديرات إلى أن الطلب العالمي سيرتفع 1.5 مليون برميل يومياً في الشهر الماضي ليصل إلى 96.5 مليون برميل يومياً.



كما توقع «جولدمان ساكس» استمرار تعافي الطلب على النفط وأن يصل الطلب العالمي إلى 99 مليون برميل يومياً في أغسطس. وقال البنك أيضاً إن بطء إحراز تقدم في المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني قد يضغط على إمدادات النفط بما يدعم الأسعار.

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