3 قتلى في إطلاق نار داخل متجر بفلوريدا

المصدر: أ ف ب

أقدَم رجُل أمس الخميس على قتل شخص بالغ ورضيع قبل أن يقتل نفسه في متجر بفلوريدا، في عمليّة تأتي بعد سلسلة من عمليّات إطلاق النار الجماعيّة التي شهدتها في الآونة الأخيرة هذه الولاية الواقعة في جنوب الولايات المتحدة.

وقال مكتب الشريف في مقاطعة بالم بيتش، إنّ إطلاق النار حصل داخل سوبر ماركت "بابليكس" في رويال بالم بيتش على بُعد 130 كلم شمال ميامي.

وكتبت الشرطة على تويتر "عثَر عناصر (الشرطة) لدى وصولهم، على ثلاثة أشخاص فارقوا الحياة متأثّرين بإصابتهم بطلقات ناريّة".

وأكّدت تيري باربيرا، المتحدّثة باسم الشريف، لوكالة فرانس برس أنّ مطلق النار وجّه لاحقاً مسدّسه باتّجاه نفسه.

كانت لين ووترمان البالغة 61 عاما تشتري سجائر عندما سمعت إطلاق النار.

وقالت لصحيفة "صن سانتينِل" المحلية "خرج الجميع من المتجر راكضين، وبقيتُ واقفةً في موقف السيارات أتساءل: (ماذا أفعل هنا؟ يُمكن للمهاجم أن يخرج ويُطلق النار علينا)".

يأتي ذلك بعد سلسلةٍ من عمليّات القتل التي شهدها جنوب فلوريدا خلال الأيّام الأخيرة.

فقد قُتل ثلاثة أشخاص وأصيب خمسة آخرون في ميامي، جرّاء إطلاق نار خلال حدث احتفاليّ أعقب حفلاً للتخرّج.

وفي الأوّل من يونيو، قتَل ثلاثة مهاجمين شخصَين وأصابوا 21 آخرين بعد أن فتحوا النار أمام ملهى ليلي في هياليه في مقاطعة ميامي ديد.

وقبل ذلك بيومين، أطلق شخص النار على حشد من داخل سيّارته، في منطقة في ميامي ما أسفر عن مقتل شخص وجرح ستّة.

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