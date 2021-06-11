ارتفاع سعر سهم «أمريكان هومز» إلى مستوى قياسي

المصدر: نيويورك -د ب أ

ارتفع سعر سهم شركة أمريكان هومز فور رينت للاستثمار العقاري إلى قياسي خلال تعاملات اليوم مسجلاً 99. 38 دولاراً بزيادة نسبتها 5. 0% عن مستواه في ختام تعاملات أمس.

كان المستوى القياسي السابق للسهم تم تسجيله أول من أمس.

وأشارت وكالة بلومبرغ للأنباء إلى ارتفاع سعر سهم الشركة منذ بداية العام الحالي بنسبة 30% في حين ارتفع مؤشر إس أند بي 500 الأوسع نطاقاً للأسهم الأمريكية والمدرج عليه السهم بنسبة 13% خلال الفترة نفسها.

في الوقت نفسه، جاء حجم التداول على السهم اليوم بنحو 85% من متوسط حجم التداول في مثل هذا الوقت من اليوم خلال العشرين يوماً الأخيرة.

وكان أقل سعر لسهم الشركة خلال عام كامل هو 90. 25 دولاراً وسجله يوم 11 يونيو من العام الماضي.

يذكر أن مقر شركة أمريكان هومز فور رينت، هي مؤسسة استثمار عقاري في مدينة كالاباساس بولاية كاليفورنيا وتستثمر في المنازل ذات الوحدة الواحدة وتطرحها للإيجار، حيث وصل حجم محفظتها في نهاية ديسمبر 2019 إلى حوالي 55. 52 ألف منزل في 22 ولاية أمريكية وبخاصة في مدن أتلانتا ودالاس فورت وورث وشارلوت بولاية نورث كارولينا.

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