تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية.. وأسعار المستهلكين ترتفع

المصدر: واشنطن-رويترز

تراجع عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوى في نحو 15 شهرا، في حين زادت أسعار المستهلكين من جديد في مايو مع استمرار تعزز الطلب المحلي مع تخفيف الجائحة لقبضتها على الاقتصاد.

وقالت وزارة العمل الأمريكية إن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى بلغ مستوى معدلاً في ضوء العوامل الموسمية عند 376 ألف طلب للأسبوع المنتهي في الخامس من يونيو، مقارنة مع 385 ألفاً في الأسبوع السابق. كان ذلك أدنى مستوى منذ منتصف مارس 2020 عندما اجتاحت الموجة الأولى من إصابات كوفيد-19 البلاد ما أدى إلى إغلاق أنشطة الأعمال غير الضرورية.

وبذلك تراجعت الطلبات للأسبوع السادس على التوالي. وينحسر تسريح العاملين مع سعي أرباب العمل وراء العمالة في ظل بقاء ملايين الأمريكيين في منازلهم بسبب صعوبة تأمين رعاية لأطفالهم وإعانات البطالة السخية والخوف من الفيروس رغم إتاحة اللقاحات على نطاق واسع.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 370 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وفي تقرير آخر أمس، قالت وزارة العمل إن مؤشرها لأسعار المستهلكين زاد 0.6 % الشهر الماضي بعدما زاد 0.8 % في أبريل في أكبر زيادة منذ يونيو 2009.وكان اقتصاديون توقعوا ارتفاع المؤشر 0.4 % في مايو.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز