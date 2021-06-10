1.8 % تراجع في أسعار عقود النفط الآجلة في نيويورك

المصدر: واشنطن-د ب ا

تراجعت اسعار النفط بعد المكاسب التي حققتهاعقب قيام الولايات المتحدة برفع عقوبات على مسؤول إيراني بقطاع النفط واثنين من الإيرانيين المتورطين في تجارة النفط، مما قد يمهد الطريق أمام طهران لضخ المزيد من النفط في السوق.

وتراجعت العقود الآجلة في نيويورك بنسبة 8ر1٪ اليوم قبل تقليص الخسائر.

وتراقب السوق مؤشرات التطورات في المحادثات بين إيران والقوى العالمية لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهو ما قد يحفز على عودة المزيد من النفط الإيراني إلى السوق.

ومع ذلك، لا تزال الأسعار مرتفعة هذا العام وسط تعافي الاستهلاك، حيث ترى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تزايد انتعاش الطلب العالمي في النصف الثاني من العام.

وسوف يقفز استهلاك النفط بنحو 5 ملايين برميل يوميا - أو ما يقرب من 5٪ - في النصف الثاني من عام 2021 مقابل الأول مع خروج العالم من الركود الذي تسبب فيه وباء كورونا، وفقًا لتقرير أوبك.

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