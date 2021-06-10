النفط ينتعش وسط ترقب بيانات اقتصادية أمريكية

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار النفط بعد يوم من هبوطها بفعل بيانات تشير إلى طلب ضعيف على الوقود في موسم القيادة الأمريكي فيما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية أمريكية قادمة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً أو ما يعادل 0.25 % إلى 72.40 دولاراً للبرميل لتقترب كثيراً من ذروة لم تشهدها منذ مايو 2019.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي 11 سنتاً أو ما يعادل 0.16 % إلى 70.07 دولاراً للبرميل، لتظل قرب أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2018.

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم أويل أسوسييتس «تتعافى السوق على نحو مثير للإعجاب من تقرير إدارة معلومات الطاقة (الأمريكية) الأسبوعي القاتم، كان التراجع الأسبوعي للطلب على البنزين مخيباً للأمل على وجه الخصوص».

وتابع «سأكون مهتماً برؤية ما إذا كان تقرير أوبك الشهري المقرر صدوره في وقت لاحق سيؤكد التقييم المتفائل للطلب في النصف الثاني من العام. إن فعل، كما هو متوقع، فينبغي أن يدعم أسعار النفط».

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات النفط الخام الأمريكية التي تتضمن احتياطيات البترول الاستراتيجية انخفضت للأسبوع الحادي عشر على التوالي، إذ عززت المصافي الإنتاج، لكن مخزونات الوقود زادت بشدة بسبب ضعف طلب المستهلكين.

وانخفضت مخزونات الخام التي تستثني احتياطيات البترول الاستراتيجية 5.2 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في الرابع من يونيو إلى 474 مليون برميل، في ثالث تراجع أسبوعي على التوالي. لكن مخزونات الوقود ارتفعت بقوة.

وفي الهند، ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم، تراجع الطلب على الوقود في مايو ليصل لأدنى مستوياته منذ أغسطس من العام الماضي، مع تسبب موجة ثانية من الإصابات بـ (كوفيد19) في تعطل التنقل وتقلص النشاط الاقتصادي في البلاد.

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