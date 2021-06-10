المؤشر الياباني يغلق مرتفعاً بفضل آمال التعافي الاقتصادي

المصدر: طوكيو- رويترز

أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعاً، اليوم، إذ صعدت شركات الشحن، بفضل احتمالات إعادة فتح المزيد من الاقتصادات، وتلقت شركات صناعة الأدوية الدعم، بفعل تقارير عن دعم حكومي.

وصعد المؤشر نيكي 0.34 في المئة، ليغلق عند 28958.56 نقطة، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.02 في المئة إلى 1956.73 نقطة.

وتلقت شركات الشحن الدعم من مؤشرات على فتح المزيد من الاقتصادات في ظل توزيع مطرد للقاحات، وقفز سهم نيبون يوسن 3.65 في المئة ليتصدر الرابحين على المؤشر نيكي.

وقال رئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا، خلال نقاش بين قادة الحزب الحاكم، أمس الأربعاء: إن اليابان تعتزم الانتهاء من تطعيم جميع مواطنيها، الذين تقدموا للحصول على جرعات بحلول أكتوبر-نوفمبر.

وهوى سهم إيساي 7.02 في المئة بعد يومين من ارتفاعه بالحد الأقصى اليومي، ووافقت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة في وقت سابق من الأسبوع على عقار طورته الشركة وبيوجين لمرض الزهايمر، وفي الأسبوع، ربح السهم 30 في المئة منذ بداية الأسبوع.

وزاد سهم تشوجاي للأدوية 1.04 في المئة وارتفع سهم أونو للأدوية 1.5 في المئة بفعل تقرير لوسائل إعلام ذكر أن الشركات ستتلقى دعماً حكومياً لأبحاثها حول تطوير عقاقير مضادة لـ«كوفيد 19».

وبلغ مؤشر تي.إس.إي للنقل الجوي أعلى مستوى في 15 شهراً قبل أن ينزل 0.49 في المئة، إذ باع المستثمرون الأسهم على المؤشر لجني الأرباح.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز