«بي إن بيه باريبا لإدارة الثروات» تدعم احتياجات الهنود المغتربين في المنطقة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «بي إن بيه باريبا لإدارة الثروات»، في إطار تعزيز التزامها تجاه منطقة الشرق الأوسط، عن إنشاء سوق جديد في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا (NRI EMEA Market) بهدف دعم مجتمع العملاء من الهنود المغتربين في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة إيذاناً ببدء المرحلة التالية عقب التنفيذ الناجح للخطة الاستراتيجية التي أطلقتها الشركة عام 2018، لا سيّما بعدما سجّلت الشركة زيادة في أصولها المُدارة بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، وحققت مكاسب على مستوى حصّتها في كافة الأسواق التي تنشط بها.

ويتشارك الهنود المغتربون المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا والمملكة المتحدة (NRI EMEA) مجموعة من الاحتياجات والتطلعات المشتركة على مستوى استثماراتهم الدولية وكيفية تطبيقها.

وانطلاقاً من حرصها على تزويد هذا القطاع من العملاء بالمزيد من المزايا والفوائد، عززت «بي إن بيه باريبا لإدارة الثروات» نهجها القائم على تلبية احتياجات العملاء من خلال إنشاء سوق مخصص للهنود المغتربين في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والذي سيجمع بين تجربة عملاء ملائمة ومنتجات استثمارية وائتمانية فريدة من نوعها، بما يتماشى مع تطلعات واحتياجات هذا القطاع من العملاء.

واستمراراً في تنفيذ هذه الاستراتيجية، قامت الشركة بتعيين فيجاي نارين رئيساً لهذا السوق وسيتولّى قيادة وإدارة فرق العمل التجارية التي تُعنى بتلبية احتياجات سوق NRI EMEA.

ويمتلك نارين 30 عاماً من الخبرات الدولية في مجال الخدمات المصرفية والمالية، وينضم إلى الشركة للعمل والتعاون مع أربعة آخرين ضمن فريق العمل المعني بالعملاء من الهنود المغتربين.. سيتم تفعيل التنسيق بين الفريق المؤسس حديثاً مع الفريق المعني بدعم العملاء من الهنود المغتربين، ومقره آسيا.

ومن مهام هذا التعاون هو توفير خدمات وحلول سلسلة عبر مختلف المناطق. فيجاي نارين عضو في الفريق الإداري الذي يترأسه مسرور باتين، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن بيه باريبا لإدارة الثروات» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وقال مسرور باتين، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن بيه باريبا لإدارة الثروات» لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: لطالما تلتزم شركة «بي إن بيه باريبا لإدارة الثروات» بدعم مجتمع الهنود المغتربين في جميع أنحاء العالم، حيث نضع ضمن أولوياتنا الرئيسية منهجية تدعم المجتمع الدولي وتلبي توقعاتهم.

ولدينا قناعة راسخة بأن سوق NRI EMEA الجديد سيلبي احتياجات العملاء ويعزز شعورهم بالرضا كما ستحقق مزيداً من النمو.

وبدوره، قال هوبرت موسو، الرئيس التنفيذي لشركة «بي إن بيه باريبا لإدارة الثروات» في سويسرا والأسواق الناشئة: تدرك الشركة أهمية منطقة الشرق الأوسط باعتبارها سوق نمو رئيسياً، ونحن فخورون بإنجازاتنا ونجاحاتنا المحققة مؤخراً في المنطقة، وإننا على ثقة كبيرة بأن إنشاء هذا السوق الجديد سيدعم عملاءنا وسيمكننا من تحقيق طموحاتنا على مستوى الأسواق الإقليمية.

وتلتزم شركة «بي إن بيه باريبا لإدارة الثروات» طوال السنوات الماضية بتوفير تجربة مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات مختلف العملاء، مدعومةً بكفاءاتها المحلية وخبرات العالمية كمجموعة مصرفية دولية. واليوم، تمتلك الشركة مكاتب وفروعاً في كافة مراكز الأعمال الرئيسية في منطقة الخليج وأفريقيا.

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