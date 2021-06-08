«سي إي أو ورلد»: تايلر بيري أغني ممثلي العالم

المصدر: دبي- سيد صالح

تصدر الممثل الأمريكي الأسمر، تايلر بيري، قائمة أغنى الممثلين على مستوى العالم في 2021، وفقاً للقائمة التي نشرتها أمس مجلة «سي إي أو ورلد» الأمريكية.

وبحسب التقرير الذي أرفقته المجلة بالقائمة، فإن بيري، الذي سيتم عامه الــ 51 في سبتمبر المقبل، يمتلك ثروة شخصية تُقدر قيمتها بنحو 1 مليار دولار، ليكون هو الوحيد بين ممثلي العالم الذي يحوز حالياً لقب ملياردير.

وأفاد التقرير بأن دخول بيري نادي المليارديرات يُعزى بالأساس إلى الإيرادات التي جناها من تجسيده لشخصية «ماديا»، المرأة الأمريكية من أصل افريقي، التي ابتكرها وقدمها في عدة أعمال فنية سينمائية ومسرحية، وقيل انه استوحاها من شخصيتي والدته وعمته الحقيقيتين.

وساهمت أرباح شركة «تايلر بيري ستوديوز» للإنتاج السينمائي والتي أسسها بيري في عام 2006 في زيادة ثروته الشخصية. يُذكر أن بيري مخرج سينمائي ومسرحي، وكاتب سيناريو أيضاً بجانب كونه ممثل ومنتج.

وبفارق طفيف لا يتجاوز 50 ألف دولار، حل الممثل الكوميدي الأمريكي اليهودي الديانة، جيري ساينفيلد، في المركز الثاني. وكان لإيرادات المسلسل الكوميدي الشهير ذي الطابع النقدي الاجتماعي، والذي يحمل لقب عائلته «ساينفيلد»، دور كبير في ارتفاع ثروة ساينفيلد الشخصية إلى 950 مليون دولار، ليقف بذلك على أعتاب المليار، في انتظار الانضمام إلى بيري.

وبفارق كبير نسبياً، حل نجم «بوليود» الأشهر، شاه روخ خان، والذي احتفل في نوفمبر الماضي بعيد ميلاده الــ 55، في المركز الثالث بثروة بلغت قيمتها 600 مليون دولار.

وجاء النجم الأمريكي الوسيم، توم كروز، والذي سيبلغ الـ 59 ربيعاً في الشهر المقبل، في المركز الرابع، حيث بلغت ثروته 580 مليون دولار.

واقتسم كل من جورج كلوني، روبرت دي نيرو، والتوأمتان أولسين اللتان سيحتفلان بعد أيام ببلوغ الـ 35 عاماً، وجميعهم أمريكيون، المركز الخامس، بثروة شخصية بلغت 500 مليون دولار لكلٍ من كلوني، نيرو، والتوأمتين.

واستأثر اسطورة «بوليود» التاريخي، أميتاب باتشان، بالمركز الثامن، بثروة بلغت 455 مليون دولار. وحل النجم الأسترالي الشهير، ميل جيبسون، تاسعاً بثروة قيمتها 425 مليون دولار. وبفارق خمسة آلاف دولار فقط عن جيبسون، حل الكوميديان الأمريكي، آدم ساندلر، عاشراً.

واقتسم أربعة من أساطير «هوليود» المركز الــ 11 بثروة بلغت 400 مليون دولار لكل منهم، وهم سيلفستر ستالون، جاك نيكلسون، أرنولد شوارزينيجر، والممثل والمصارع الأمريكي الكندي دوايت جونسون، المعروف على الحلبة بلقبه «ذا روك».

واستأثر العجوز الأمريكي كلينت ايستوود، الذي احتفل بعيد ميلاده الــ 91 منذ أسبوع، بالمركز الــ 15، بثروة بلغت 375 مليون دولار.

واقتسم النجم الهندي سلمان خان والكندي كيانو ريفز المركز الـ 16، بثروة بلغت 360 مليون دولار لكل منهما.

كما اقتسم جاكي شان، ويل سميث، توم هانكس، والأمريكية الأربعينية جيسيكا ألبا، والأمريكية السبعينية فيكتوريا برينسبال والأمريكي ذو الــ 76 عاماً مايكل دوجلاس، المركز الــ 18، حيث بلغت ثروة كل منهم 350 مليون دولار.

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