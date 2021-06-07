صندوق أوروبي للمشروعات صديقة للبيئة بـ 21 مليار دولار

المصدر: بروكسل- رويترز

أقرت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم، بشكل نهائي، إنشاء صندوق لتمويل خطط التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري، ما يمهد الطريق للدول الأعضاء، للبدء في الحصول على الأموال منه.

ويجمع صندوق (الانتقال العادل)، البالغ قيمته 17.5 مليار يورو (21.27 مليار دولار)، الأموال من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ومن صندوق التعافي من تبعات جائحة كوفيد 19.

ويهدف الصندوق لدعم المجتمعات الأكثر تأثراً بخطط التوقف عن استخدام الفحم، وأنواع أخرى من الوقود الأحفوري، والقطاعات كثيفة الانبعاثات. وسيدعم الصندوق مشروعات، من بينها إدارة إغلاق مناجم الفحم، وإعادة تدريب العمال على أعمال أخرى.

واستبدال القطاعات التي تعتمد بشكل كبير على الفحم، بصناعات صديقة للبيئة، وتوفير الوظائف أمور أساسية لوضع الاتحاد الأوروبي على المسار الصحيح، لتحقيق هدف القضاء تماماً بحلول عام 2050، على الانبعاثات التي تؤدي لارتفاع درجة حرارة الأرض.

وتبنت دول الاتحاد الأوروبي، القواعد التنظيمية لصندوق الانتقال العادل، وكانت تلك العقبة الأخيرة قبل دخوله حيز التنفيذ، بعد أن أقره البرلمان الأوروبي الشهر الماضي.

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