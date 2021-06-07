ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو لأعلى مستوى منذ فبراير 2018

المصدر: برلين - رويترز

أظهر مسح اليوم ارتفاع ثقة المستثمرين بمنطقة اليورو للشهر الرابع على التوالي في يونيو ليبلغ أعلى مستوى منذ فبراير 2018، وذلك بفضل إعادة فتح المطاعم واستئناف حركة السياحة في ظل تراجع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا.

وصعد مؤشر سنتكس لمنطقة اليورو إلى 28.1 من 21.0 في مايو. وكان استطلاع رأي أجرته رويترز قد أشار لقراءة عند 26.0.

وصعد مؤشر للأوضاع الحالية إلى 21.3 من 6.3. وانخفض مؤشر للتوقعات إلى 35.3 من 36.8 قبل شهر.

وقال مانفريد هوبنر مدير سنتكس «يزداد تجاوز منطقة اليورو للخسائر المؤلمة لعام كورونا».

شمل مسح سنتكس 1139 مستثمراً في الفترة من الثالث إلى الخامس من يونيو.

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