«كوسكو» تنضم إلى «تيسلا» في رقمنة الشحن

المصدر: بكين - د ب أ

انضمت مجموعة «كوسكو» الصينية للشحن إلى شركة «تيسلا» لتحويل البيانات البحرية الخاصة بالشحن إلى أرقام، في مسعى لدعم كفاءة الصناعة.

وأقامت الشركة الحكومية نظاماً لتبادل البيانات، في الوقت الفعلي، باستخدام تكنولوجيا «سلسلة الكتل»، طبقاً لما قاله رئيس الشركة، شي ليرونج.

وتكنولوجيا «سلسلة الكتل» هي قاعدة بيانات موزعة، تمتاز بقدرتها على إدارة قائمة متزايدة باستمرار من السجلات.

وأضاف أن الشركة الصينية وفرت النظام لشركة «تيسلا» ومؤسسها هو الون ماسك، والتي قامت بتجربته في ميناء في شنغهاي، مما مكن الشركة من الحصول على شحنات من دون أن يضطر الموظفون لأن يلمسوا وثائق ومواد أخرى.

وتابع أن نظام شركة كوسكو «يهتم بوظائف مهمة» مثل العمل غير الورقي، وسط أزمة فيروس كورونا.

ويطالب المشروع شركة «كوسكو» لأن تشارك بياناتها للشحن مع شركة «تيسلا».

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