واشنطن: العلاقات التجارية بين أمريكا والصين غير متوازنة

المصدر: واشنطن -د ب أ

قالت الممثلة التجارية الأمريكية، كاثرين تاي، إن العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، تعاني من «اختلال كبير في التوازن»، وأن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ملتزمة بتسويتها.

وأضافت تاي للصحافيين، اليوم السبت، رداً على سؤال حول ما إذا كانت الولايات المتحدة ستواصل اتفاقها التجاري الموقع مع الصين في يناير 2020، والرسوم الجمركية على السلع الصينية: «هناك أجزاء من هذه العلاقة التجارية غير صحية، وتضر مع مرور الوقت ببعض الطرق المهمة جداً بالاقتصاد الأمريكي»، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم.

وقالت: «تلتزم الولايات المتحدة ببذل كل ما في وسعها، لإعادة التوازن إلى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين».

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