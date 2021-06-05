«حمل» باندا عملاقة يرفع قيمة أسهم مطاعم في طوكيو

المصدر: طوكيو - أ ف ب

أدى الحمل المحتمل لأنثى باندا عملاقة في حديقة حيوانات في طوكيو إلى قفزة وجيزة بنسبة 29% أمس في سعر أسهم مطاعم مجاورة بعدما أثار النبأ حماسة بعض المستثمرين.

وأعلنت حديقة أوينو للحيوانات، التي أعادت فتح أبوابها الجمعة بعد إغلاق استمر خمسة أشهر بسبب فيروس كورونا، أن أنثى باندا شين شين تظهر علامات حمل.

وزفت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي هذا النبأ لوسائل الإعلام ما أعطى زخماً لأسهم مطاعم قريبة من حديقة الحيوانات ترقباً لازدياد عدد الزوار في حال ولادة صغير باندا المنتظر.

وارتفعت قيمة أسهم سلسلة مطاعم توتنكو الصينية بنسبة تقرب من 29% قبل أن تستقر عند 1103 ينات، أي أعلى بـ9,4% مقارنة بالسعر عند الإغلاق الخميس.

كما ارتفعت أسهم سلسلة مطاعم أخرى هي سيوكن، بنسبة 8%.

ويشكل هذا الحمل نبأ ساراً للعاصمة اليابانية التي تستعد لاستضافة الألعاب الأولمبية هذا الصيف رغم معارضة أكثرية اليابانيين القلقين من التبعات المستمرة لفيروس كورونا.

وأشارت كويكي إلى أن التكهنات بحمل باندا تخيب في بعض الأحيان، ولكنها أبدت أملها أن تُثبت صحة النبأ قريباً.

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