الدولار قرب قمة 3 أسابيع

المصدر: لندن - رويترز

تماسك مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أسابيع اليوم، وكانت التحركات في أسواق العملات محدودة مع صدور بيانات الوظائف غير الزراعية الأمريكية.

ويبحث مستثمرو العملات عن مؤشرات على قوة الانتعاش الاقتصادي بالولايات المتحدة وإمكانية تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي لسياسته النقدية، وهو ما يعتبر إيجابياً بالنسبة للدولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة إلى 90.542، وذلك بعد أن سجل ارتفاعاً جديداً لقمة ثلاثة أسابيع في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض اليورو مقابل الدولار 0.1 بالمئة إلى 1.21155 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي، الذي انخفض إلى أدنى مستوياته منذ أبريل الخميس، بالقرب من هذه المستويات المنخفضة عند 0.76665، مرتفعاً 0.1 فقط خلال اليوم.

وبالمثل، كان الدولار النيوزيلندي عالقاً المستويات المنخفضة التي بلغها في الجلسة السابقة عند 0.71545.

وجرى تداول الين الياباني عند 110.195 مقابل الدولار.

وخسرت العملات المشفرة بعد تغريدة من إيلون ماسك رئيس تسلا بشأن التخلي عن بتكوين.

وانخفض سعر بتكوين 6.6 بالمئة إلى حوالي 36600 دولار، بينما هبطت إثريوم ثمانية بالمئة عند حوالي 2627 دولاراً.

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