مؤسسا «غوغل» يبيعان أسهماً في «ألفابت» بـ 448 مليون دولار

المصدر: نيويورك - وكالات

باع مؤسس «غوغل» سيرجي برين أسهم في الشركة المالكة «ألفابت» لأول مرة في أربع سنوات، فيما قام المؤسس المشارك لاري بايج ببيع أسهم لأول مرة منذ فبراير العام الجاري، وذلك خلال الشهر الماضي.

ووفقاً لإفصاح لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، فإن بايج وبرين - ثامن وتاسع أغنى رجال العالم - باعا أسهماً في «ألفابت» المالكة لـ«غوغل» بقيمة 448 مليون دولار على مدار الشهر الماضي، بحسب «فوربس».

وكانت المرة الأخيرة التي باع فيها برين أسهماً في الشركة في نوفمبر 2017، وبلغت وقتها قيمة ثروته 39.8 مليار دولار، في حين بلغت ثروة بايج خلال نفس الفترة 40.7 مليار دولار.

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