الصين تصدر قطاراً عالي السرعة ذا طابقين إلى أوروبا

المصدر: البيان الإلكتروني

خرج أول قطار عالي السرعة ذي طابقين، الذي ستصدره الصين إلى أوروبا من خط التجميع في شركة سي آر آر سي تشوتشو المحدودة للقطارات في تشوتشو، هونان يوم 31 مايو الماضي.

وقد تم تطوير هذا القطار عالي السرعة ذي الطابقين بشكل مستقل من قبل الصين ويفي بالمواصفات الفنية لربط السكك الحديدية بالاتحاد الأوروبي.

وتبلغ سرعة التشغيل القصوى 200 كيلومتر في الساعة، ويتميز بخصائص سعة الركاب الكبيرة، والتنظيم المرن، والسلامة، والموثوقية، والراحة الذكية، وسيعمل على خطوط السكك الحديدية في النمسا وألمانيا والمجر وغيرها من 5 دول، بحسب صحيفة "الشعب" الصينية.

يعتمد القطار على تصميم خفيف الوزن، ويستخدم عددًا كبيرًا من المواد المركبة الجديدة مثل ألياف الكربون خفيفة الوزن وعالية القوة والمقاومة للتآكل وألياف الكربون الزجاجية، جنبًا إلى جنب مع التحسين الهيكلي، ويبلغ وزن القطار بأكمله حوالي 10 فقط ٪ أعلى من القطار أحادي الطابق.

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