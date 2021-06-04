الذهب يواصل التراجع مع ارتفاع الدولار

المصدر: نيويورك - رويترز

واصلت أسعار الذهب تراجعها لتفقد أكثر من 1 % مع انخفاض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تحسن في سوق العمل ويعزز الدولار.



وانخفض السعر الفوري للذهب 1.2 % إلى 1884.71 دولاراً للأوقية. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.9 % مسجلة 1893.30 دولاراً.



وقال جيوفاني ستاونوفو المحلل في «يو.بي.إس» إنه في حين ستظل الأسعار تحت تأثير ارتفاع التضخم في المدى القريب، فمن المتوقع أن يتراجع الذهب على مدار الأشهر الستة إلى الاثني عشر المقبلة توقعاً لتصريحات من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي عن تقليص التحفيز.



وارتفع مؤشر الدولار 0.3 % مقابل العملات المنافسة، مما ينال من جاذبية الذهب لحملة العملات الأخرى.

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