«دافوس» يضع أجندات جديدة للنمو والوظائف وصقل المهارات

المصدر: جنيف - البيان

اختتم المنتدى الاقتصادي العالمي «دافوس» قمة إعادة تشكيل الوظائف 2021 بمشاركة أكثر من 500 من قادة الحكومات وقطاع الأعمال والمجتمع المدني، وذلك بهدف وضع أجندات جديدة فيما يخصّ النمو والوظائف وصقل المهارات والتكافؤ الاجتماعي. وعملت القمة الافتراضية على إرساء أسس لاقتصاد عالمي جديد يوفر الفرص للجميع.



وقالت سعدية زهيدي، المدير العام للمنتدى الاقتصادي العالمي: أدى الوباء إلى تفاقم التفاوتات الحالية، وإذا لم نتخذ أي إجراء فإن التفاوت في انتعاش الدول في الفترة ما بعد الجائحة سيكون غير متكافئ بتاتاً. وعليه، فقد تم وبشكل عاجل تخصيص قمة إعادة تشكيل الوظائف والمبادرات المرتبطة بها بهدف إعادة البناء على نطاق أوسع من خلال توسيع الوصول إلى التعليم، وإعادة صقل المهارات وتشكيل وظائف جيدة، من خلال تضمين التكافؤ بين الجنسين والإنصاف العرقي والعدالة الاجتماعية. وتوفر القمة الافتراضية منصة للمناقشات المهمة حول نماذج النمو الجديدة والضرائب، والتوقعات الاقتصادية وخلق فرص العمل.



وتهدف منصة ثورة إعادة صقل المهارات، التي تم إطلاقها خلال الاجتماع السنوي الخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي، إلى تزويد مليار شخص بتعليم ومهارات ووظائف أفضل بحلول عام 2030. وقد تم خلال القمة الإعلان عن تحالف جديد باسم SkillsLink، سيعمل كمكون أساسي لثورة إعادة صقل وتشكيل المهارات. يضم التحالف مبدئياً من 16 شركة عالمية وشركات تقديم خدمات التعلم عبر الإنترنت. ويهدف إلى جعل المهارات عملة سوق العمل، وعليه سيتبنى التحالف لغة مشتركة للمهارات، وسيعترف على أسس محددة لاعتماد المهارات، ويعمل على تنسيق الشراكات لتقديم التعلم القائم على المهارات، واعتماد ومناصرة استراتيجيات القوى العاملة القائمة على المهارات.



وكان عدد من وزراء التعليم انضموا إلى قادة قطاع التكنولوجيا وشركات التعلم عبر الإنترنت لوضع أسس مبادرة جديدة حول التعليم 4.0، والتي تهدف لترسيخ التركيز على التعليم كونه جزءاً أساسياً من سياسات التعافي الاقتصادي.

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