مجلس الاحتياطي: نمو متسارع للاقتصاد الأمريكي

المصدر: دبي - رويترز

أفاد مجلس الاحتياطي الاتحادي في أحدث مراجعة للأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة، بأن تعافي الاقتصاد تسارع في الأسابيع القليلة الماضية على الرغم من قائمة طويلة لمشاكل في سلسلة الإمداد وصعوبات في التوظيف وتزايد الأسعار في أرجاء البلاد.

وأضاف المجلس في ملخص لتقريره الشامل «كتاب بيغ» بشأن الاقتصاد اليوم الأربعاء، أن النمو سجل «معدلاً أسرع نوعاً ما» في الفترة من أوائل إلى أواخر مايو المنقضي، وأشار مسؤول البنك المركزي إلى «الآثار الإيجابية على الاقتصاد من تزايد معدلات التطعيم بلقاحات «كوفيد 19» وتخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي». لكنهم قالوا إن إعادة اقتصاد حجمه 20 تريليون دولار إلى كامل سرعته يشكل تحدياً في حد ذاته.

ولم تتمكّن شركات البناء من مجاراة الطلب، فيما واجه المصنّعون تأخيرات في تسليم المواد اللازمة للانتهاء من المنتجات و«ما زال من الصعب على شركات كثيرة توظيف عمّال جدد».

وذكر مجلس الاحتياطي أن الأسعار تتزايد، ومن المرجح أن تواصل الارتفاع في الوقت الحالي، وسوف يساعد «كتاب بيغ» في تحديد إطار الاجتماع القادم لمجلس الاحتياطي لشهر يونيو الجاري، بينما يتجه مسؤولو المركزي الأمريكي نحو مناقشة بشأن كيفية وموعد تقليص برنامج مشتريات السندات البالغ قيمته 120 مليار دولار شهرياً وأسعار الفائدة القريبة من الصفر لمكافحة التداعيات الاقتصادية للجائحة.

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