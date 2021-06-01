برنت يلامس 70 دولاراً

المصدر: (لندن - رويترز)

صعدت أسعار النفط أكثر من 1 %، وجرى تداول خام برنت القياسي العالمي قرب 70 دولاراً للبرميل بدعم من توقعات متفائلة لنمو الطلب على الوقود بينما يتطلع المستثمرون إلى اجتماع تحالف أوبك+ هذا الأسبوع ليروا كيف ستكون استجابة المنتجين.وصعدت عقود برنت 98 سنتاً، أو 1.5%، إلى 69.70 دولاراً للبرميل بينما ارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 94 سنتاً، أو 1.4 %، إلى 67.26 دولاراً.

ويتجه الخامان القياسيان كلاهما لتسجيل ثاني شهر من المكاسب بينما يتوقع محللون أن نمو الطلب على النفط سيفوق المعروض.

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