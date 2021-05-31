«مجموعة السبع» تتجه لوضع حد أدنى لضريبة الشركات عالمياً

المصدر: بروكسل- رويترز

أظهرت مسودة بيان، أن وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة الدول السبع الغنية، سيتعهدون هذا الأسبوع، بالإبقاء على دعم اقتصاداتهم، في طور الخروج من الجائحة، والوصول إلى اتفاق «طموح»، بشأن حد أدنى عالمي لضريبة الشركات في يوليو/ تموز.

وسيقول وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لمجموعة السبع، الذين من المقرر أن يجتمعوا في لندن في 4 و5 يونيو، إنه حالما يترسخ التعافي، فإنهم سيحتاجون إلى «ضمان استدامة طويلة الأجل للمالية العامة»، في إشارة إلى سحب تدريجي للدعم العام.

وتضم مجموعة السبع، الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وكندا.

وقالت مسودة البيان أيضاً، إن وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع، سيطلبون من صندوق النقد الدولي، استكشاف نافذة مؤقتة لتقديم تمويل للقاحات كوفيد 19. وأضافت أنهم سيعملون على مبادئ مشتركة لعملات رقمية للبنوك المركزية، وسينشرون ما يتوصلون إليه من نتائج في النصف الثاني من 2021.

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