الأسهم الأوروبية تنخفض من مستوى قياسي

المصدر: فرانكفورت - رويترز

تراجعت سوق الأسهم الأوروبية من مستويات قياسية مرتفعة اليوم في تعاملات خفيفة بسبب عطلات في أسواق رئيسية لكن أجواء تفاؤل بتعافٍ اقتصادي سريع ساعدت المؤشر ستوكس 600 على تسجيل رابع شهر على التوالي من المكاسب.

وأنهى المؤشر القياسي الأوروبي جلسة التداول منخفضاً 0.5 بالمئة متأثراً بهبوط المؤشر داكس الألماني والمؤشر كاك الفرنسي 0.6 بالمئة لكل منهما.

والأسواق في المملكة المتحدة والولايات المتحدة مغلقة اليوم في عطلة وهو ما يبقي حجم التعاملات ضعيفاً بشكل عام.

ومن بين أكبر الخاسرين في جلسة اليوم، هبط سهم دويتشه بنك 1.3 بالمئة بعد أن قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أبلغ البنك الألماني أنه أخفق في معالجة أوجه قصور مستمرة في قيود مكافحة غسل الأموال.

وعلى الرغم من استمرار القلق إزاء تزايد التضخم، سجل المؤشر ستوكس 600 زيادة قدرها 2.1 بالمئة في مايو مع إعادة فتح الاقتصادات تدريجياً بعد إغلاقات مرتبطة بجائحة فيروس «كورونا» وتجديد بنوك مركزية كبرى تعهدات بمواصلة تقديم دعم لمساعدة التعافي.

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