معدل التضخم في ألمانيا يرتفع إلى أعلى مستوى منذ 2011

المصدر: فيسبادن - د ب أ

واصل معدل التضخم في ألمانيا في مايو الجاري ارتفاعه مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، وذلك وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء الاتحادي في مدينة فيسبادن اليوم.

وأوضح المكتب أن معدل التضخم السنوي وصل في الشهر الحالي استناداً إلى بيانات مؤقتة إلى 2.5%، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011 عندما وصل المعدل السنوي للتضخم آنذاك إلى نفس هذه القيمة.

كان معدل التضخم في أبريل الماضي وصل إلى 2% وفي مارس الماضي إلى 1.7%، وقد ارتفعت أسعار المستهلكين للشهر الخامس على التوالي منذ عودة ضريبة القيمة المضافة إلى مستواها العادي بعد أن كان قد تم تخفيضها في النصف الأخير من العام الماضي.

كما أسهمت أسعار الطاقة في ارتفاع أسعار المستهلكين في مايو الحالي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، حيث وصلت نسبة الارتفاع في هذه الأسعار إلى 10%.

كانت أسعار النفط الخام تراجعت بسبب قلة الطلب في السوق العالمية في ربيع 2020 مع بدء اندلاع جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ في أسعار الوقود وزيوت التدفئة، وقد تعافت أسعار النفط الخام مرة أخرى في الوقت الراهن.

وثمة سبب آخر في ارتفاع زيوت التدفئة والوقود تمثل في فرض تسعيرة على الانبعاثات الكربونية الصادرة عن حركة السيارات بالديزل والبنزين وأنظمة التدفئة بالزيوت والغاز الطبيعي، بواقع 25 يورو لكل طن من الانبعاثات.

وارتفعت أسعار المستهلكين بوجه عام وفقاً للحسابات الأولية من أبريل الماضي إلى مايو الحالي بنسبة 5%.

وبلغ معدل التضخم السنوي في ألمانيا وفقاً للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي خلال مايو الحالي 2.4% سنوياً مقابل 2.1% خلال أبريل الماضي. وجاء هذا المعدل متفقاً مع توقعات المحللين والأعلى منذ 2018 على الإطلاق.

وقال كارستن برزيسكي، المحلل الاقتصادي في مجموعة آي.إن.جي بنك المصرفية، إنه مع ارتفاع معدل التضخم الرئيسي ستصبح محاولات البنك المركزي لتجنب الحديث عن تعديل السياسة النقدية عملية أكثر صعوبة. في الوقت نفسه من المتوقع أن يتراوح معدل التضخم في ألمانيا خلال النصف الثاني من العام الحالي بين 3 و4%.

في الوقت نفسه قال ماركو فاجنر، الخبير الاقتصادي في مجموعة كوميرتس بنك المصرفية الألمانية، إنه «نظراً لأن العوامل المؤقتة هي المسؤولة إلى حد كبير عن ارتفاع التضخم، يمكن توقع انخفاض معدلات التضخم بشكل ملحوظ مرة أخرى في العام المقبل. باختصار، من المفترض أن يبلغ معدل التضخم في ألمانيا خلال العام الحالي 2.5% ثم ينخفض إلى 2% خلال العام المقبل».

وبلغ معدل التضخم الشهري في ألمانيا وفقاً للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي 0.3% خلال مايو الحالي وهو ما جاء متفقاً مع توقعات المحللين.

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