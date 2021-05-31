الذهب يستهدف أكبر صعود شهري في 10 أشهر

المصدر: لندن - رويترز

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، متجهة صوب أكبر قفزة شهرية لها منذ يوليو 2020، بفضل تراجع الدولار وعوائد السندات، فضلاً عن تنامي الضغوط التضخمية التي تعزز الطلب على المعدن هي الأخرى.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعاً 0.1 بالمئة إلى 1905.14 دولارات للأوقية (الأونصة) بينما زادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة لتسجل 1908.80 دولارات. وصعدت الأسعار الفورية حوالي 7.7 بالمئة هذا الشهر.

معظم الأسواق مغلقة في عطلات عامة بالولايات المتحدة وبريطانيا اليوم.

وقال ستيفن إينس، العضو المنتدى لدى إس.بي.آي لإدارة الأصول، «الذهب يستمد القوة من مخاوف التضخم وبعض الميل في العوائد، والدولار على ضعفه، وهذا داعم للغاية. المراهنون على صعود الذهب أعينهم الآن على الألفي دولار، ومعظمهم يتوقع أن يرتفع أكثر».

تراجع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل العملات المنافسة، في حين نزل عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى 1.593 بالمئة يوم الجمعة، مقلصاً تكلفة حيازة الذهب غير المدر للفائدة.

وصعد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 2837.38 دولاراً للأوقية، لكنه بصدد أول انخفاض شهري له في أربعة أشهر. وتقدم البلاتين 0.4 بالمئة مسجلا 1181.76 دولاراً.

وارتفعت الفضة 0.1 بالمئة إلى 27.91 دولاراً وهي تتجه لتحقيق أكبر مكاسبها الشهرية منذ ديسمبر.

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