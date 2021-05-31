5 % نمو عملة «إيثر» المشفرة

المصدر: لندن - رويترز

صعدت عملة إيثر المشفرة أكثر من 5% اليوم إلى 2523 دولاراً لكنها ظلت أقل بما يزيد على 40% عن ذروتها القياسية فوق 4300 دولار المسجلة هذا الشهر. وارتفعت العملة 4.1% إلى 2495.69 دولار.

أما منافستها بِتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، فارتفعت 0.8% إلى 36 ألفاً و987 دولاراً في تعاملات هادئة مع إغلاق أسواق لندن والولايات المتحدة في عطلات عامة.

كانت بِتكوين أقل تقلباً في الأيام الأخيرة، لكنها انخفضت أكثر من 35% هذا الشهر، متأثرة بضغوط تنظيمية متزايدة على القطاع.

المستويات الحالية للعملة لم تشهدها منذ فبراير، وهي قُرب نصف ذروتها البالغة 65 ألف دولار المسجلة في أبريل.

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