جونسون آند جونسون تطالب بمراجعة حكم بقيمة 2 مليار دولار

المصدر: دبي - اليازية البدواوي

طالبت شركة "جونسون آند جونسون" المحكمة العليا بمراجعة حكم بقيمة 2 مليار أملاً إبطاله، وذلك في قضية النساء اللائي زعمن تعرضهن للإصابة بسرطان المبيض من استخدام منتجات التلك (البودرة) التي تصنعها الشركة.

ووفقاً لما نشرته مواقع إخبارية، فإن القضية تضم مجموعة من المحامين البارزين، بمن فيهم المحامي المستقل السابق كينيث ستار، كممثل للنساء اللائي قمن بمقاضاة شركة جونسون آند جونسون.

ومن جهتها، تجادل شركة Johnson & Johnson أنها لم تحصل على فرصة عادلة بمحاكمة محكمة ولاية ميسوري، ما أسفر عن حكم أولي بقيمة 4.7 مليار دولار لصالح 22 سيدة استخدمن منتجات التلك وأصبن بسرطان المبيض، وفقاً لشبكة "إيه بي سي" الأمريكية.

قلصت محكمة الاستئناف أكثر من نصف مبلغ الحكم، لكنها وبالمقابل أيدت النتيجة في محاكمة قدم فيها محامو كلا الجانبين شهادة خبراء حول ما إذا كانت منتجات التلك للشركة تحتوي على الأسبستوس- بحيث يمكن أن يسبب التلك سرطان المبيض.

وبحسب ما جاء، فقد ضمنت الأدلة أن الشركة كانت على علم بوجود مادة الأسبستوس في المنتجات التي تستهدف الأمهات والأطفال، وكانت على علم بالضرر المحتمل و "أساءت تمثيل سلامة تلك المنتجات لعقود".

كما قال محامي المدعين إن 9 نساء توفين بسبب سرطان المبيض، لتنكر شركة"جونسون آند جونسون" أن منتجات التلك الخاصة بها تسبب السرطان ووصفت الحكم بأنه "يتعارض مع عقود من التقييمات العلمية المستقلة التي تؤكد أن مسحوق جونسون للأطفال آمن وغير ملوث بالأسبستوس ولا يسبب السرطان".

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