قطاع التجزئة في بريطانيا يواجه طوفان إغلاق من دون دعم حكومي

المصدر: لندن - رويترز

قال الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة إن قطاع البيع بالتجزئة في بريطانيا سيواجه «طوفان إغلاق» إذا لم تمدد الحكومة تعليق سداد ديون متأخرات الإيجار.

وأضاف الاتحاد نقلاً عن بيانات استطلاع للرأي إن أصحاب العقارات أبلغوا ثلثي تجار التجزئة البريطانيين بأنهم سيخضعون لإجراءات قانونية من أجل الحصول على الإيجار غير المسدد من أول يوليو حينما ينتهي التعليق.

وقال الاتحاد إن كثيرين من تجار التجزئة في بريطانيا والذين يعدون «غير أساسيين» اضطروا لإغلاق متاجرهم في عمليات العزل العام المتعددة بسبب كوفيد 19 على مدار خمسة عشر شهراً الماضية ما أدى إلى تراكم ديون إيجار بلغت في مجملها 2.9 مليار جنيه إسترليني (4.1 مليارات دولار).

ووجد استطلاع الاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة أن 80% من المستأجرين قالوا إن بعض الملاك منحوهم أقل من عام لتسديد متأخرات الإيجار.

وقالت هيلين ديكنسون الرئيس التنفيذي للاتحاد البريطاني للبيع بالتجزئة إنه من دون اتخاذ إجراء قد يؤدي انتهاء التعليق إلى إغلاق آلاف المتاجر. ودعت الحكومة البريطانية إلى السماح بضمان متأخرات الإيجار المتراكمة خلال الجائحة وتمديد تعليق سداد هذه الديون حتى نهاية العام.

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