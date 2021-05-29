توقعات إيجابية للطلب تدعم أسعار النفط

المصدر: لندن - رويترز

صعدت أسعار النفط وظل خام برنت متماسكاً قرب مستوى 70 دولاراً للبرميل، إذ طغت بيانات اقتصادية أمريكية إيجابية وتوقعات بانتعاش للطلب العالمي على مخاوف حيال زيادة الإمدادات من إيران عند رفع العقوبات.

وصعد برنت 24 سنتاً بما يعادل 0.4% إلى 69.70 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 35 سنتاً أو 0.5% إلى 67.20 دولاراً للبرميل.

وقال أويجن فاينبرج المحلل لدى «كومرتس بنك»: بدعم البيانات الاقتصادية الجيدة والإقبال على المخاطرة من جانب المستثمرين في الأسواق المالية، يتجه برنت من جديد إلى مستوى 70 دولاراً للبرميل المهم نفسياً. وأضاف: المخاوف بشأن الطلب بسبب الجائحة تنحسر بفعل التفاؤل في ضوء العودة السريعة للمستهلكين.

ويتجه برنت وغرب تكساس الوسيط كلاهما لتسجيل مكاسب أسبوعية 5% و6% على الترتيب. ويتوقع المحللون أن يرتفع الطلب العالمي على النفط إلى ما يقرب من 100 مليون برميل يومياً في الربع الثالث من العام بدعم موسم السفر الصيفي في أوروبا والولايات المتحدة، وذلك بعد برامج التطعيم الواسعة النطاق باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

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