مؤشر: تسارع تجارة السلع عالمياً

المصدر: جنيف - رويترز

قالت منظمة التجارة العالمية، إن مؤشر تعافي تجارة السلع العالمية يتسارع بعد تراجع حاد قبل عام بسبب «كوفيد 19»، لكن بعض المناطق أبطأ من غيرها في ضوء تباين سرعة توزيع اللقاحات.

وذكرت المنظمة أن مؤشرها لتجارة السلع صعد إلى 109.7 نقاط في مايو، متجاوزاً مستوى 100 الأساسي بفارق كبير، ومقارنة مع 103.9 نقاط في فبراير. وكان المؤشر قد سجل أدنى مستوياته عند 88.1 نقطة في الربع الثاني من 2020، عندما انخفض حجم تجارة السلع العالمية 15.5 %.

وتابعت: في أحدث شهر، تجاوزت جميع مكونات المؤشر معدلاتها وارتفعت، مما يسلط الضوء على الطابع واسع النطاق للتعافي ويشير إلى تسارع وتيرة نمو التجارة.

وقالت منظمة التجارة إن القراءة تنسجم عموماً مع توقعها لتسارع حجم تجارة السلع 8 % هذا العام بعد تراجعه 5.3 % في 2020، لكن التحسن متفاوت. وأضافت: أفق التجارة الإيجابي نسبياً في الأجل القصير تشوبه تفاوتات إقليمية، واستمرار حالة الضعف في تجارة الخدمات، وتأخر في معدلات التطعيم، لا سيما في الدول الفقيرة.

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