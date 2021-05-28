الذهب يستقر قرب 1900 دولار

المصدر: نيويورك - رويترز

استقرت أسعار الذهب قرب 1900 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن حدّ ارتفاع الدولار من المكاسب الأخيرة مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وسجل سعر الذهب في المعاملات الفورية 1895.10 دولاراً للأوقية، بعد تسجيله أعلى مستوى له، منذ الثامن من يناير عند 1912.50 الأربعاء الماضي. كما سجلت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1898.50 دولاراً للأوقية.

وقال المحلل المستقل روس نورمان: إنه بالنظر إلى التحركات القوية منذ بداية أبريل، سيكون الذهب الآن عرضة لبعض عناصر جني الأرباح، ولدينا بيانات يوم الجمعة، بشأن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة، والتي ستركز عليها السوق بشدة، وأضاف نورمان: إن فترة من الاستقرار فوق 1900 دولار قد تكون مفيدة للذهب.

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