74 شركة صينية تواجه مشكلات في سداد ديونها

المصدر: بكين - د ب أ

كشفت بيانات اقتصادية جمعتها وكالة «بلومبرغ» للأنباء، من خلال بيانات الشركات ومؤسسات التصنيف الائتماني، عن أن 74 شركة صينية على الأقل، تواجه ضغوطاً لسداد سندات تستحق قريباً، بقيمة إجمالية 46.8 مليار دولار.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن قائمة الشركات المتعثرة مالياً، تضم الشركات التي أعلنت عن الغموض المحيط بإمكانية سداد ديونها، لكنها لم تعلن توقفها عن السداد، والشركات التي قالت مؤسسات التصنيف الائتماني إنها تعاني من صعوبات في السيولة النقدية، وتراجع وضعها لخفض تصنيفها الائتماني إلى مستويات أقل.

يذكر أن «بلومبرغ» تنشر كل يوم اثنين، قائمة «الشركات الصينية تحت المراقبة»، وتضم الشركات التي تواجه صعوبات مالية، ثم تنشر يوم الخميس قائمة الشركات التي تواجه ضغوطاً في سداد ديونها، وتنشر يوم الجمعة ملخصاً لأهم أحداث سوق الائتمان في الصين.

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