تراجع حاد لطلبات إعانة البطالة الأمريكية

المصدر: واشنطن - رويترز

انخفض عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، أكثر من المتوقع، الأسبوع الماضي، مع انحسار التسريح، في ظل حاجة الشركات الماسة للعاملين، لتلبية طلب متزايد بفضل إعادة الفتح السريعة للاقتصاد.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية، أن إجمالي طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة للمرة الأولى، بلغ مستوى معدلاً، في ضوء العوامل الموسمية عند 406 آلاف طلب للأسبوع المنتهي في 22 مايو، مقارنة مع 444 ألفاً في الأسبوع السابق. وهذا أدنى رقم منذ منتصف مارس 2020، ويُبقي الطلبات دون 500 ألف للأسبوع الثالث على التوالي.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم، توقعوا 425 ألف طلب في أحدث أسبوع. ومع أن عدد الطلبات ما زال أعلى كثيراً من نطاق 200 - 250 ألف طلب، الذي يعتبر منسجماً مع أوضاع قوية لسوق العمل، فإنه أقل من المستوى القياسي المسجل في أوائل أبريل 2020، البالغ 6.149 ملايين.

ويُعزى نقص العمالة، رغم أن حوالي عشرة ملايين أمريكي عاطلون رسمياً عن العمل، إلى شبكة الأمان التي عززتها الحكومة خلال جائحة «كوفيد 19»، بعد التداعيات الاقتصادية والإنسانية غير المسبوقة لانتشار فيروس «كورونا».

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