ويسترن ديجيتال تطلق ثلاثة محركات أقراص سريعة جديدة

المصدر: دبي – البيان

كشفت شركة ويسترن ديجيتال أمس عن ثلاثة محركات أقراص صلبة SSD جديدة ضمن مجموعة منتجات «دبليو دي بلاك» WD_BLACK، التي توفّر للاعبين في جميع أنحاء العالم السرعة والسعة الكبيرة التي يحتاجها اللاعبون للوصول السريع إلى ألعابهم المفضلة.

وقال روب سكوديربي، نائب الرئيس التنفيذي المدير العام للشركة لأعمال تقنيات تخزين الفلاش لدى شركة ويسترن ديجيتال:

«تقدم علامتنا التجارية WD_BLACK منتجات واعدة وبسيطة للاعبين مع تخزين سريع وموثوق به يعزز تجربة لعبهم. ومع المنتجات الجديدة التي تطلقها العلامة اليوم، سيتمكن كل لاعب، سواء كان مبتدئاً أو محترفاً، من استكشاف العوالم الغنية لألعاب اليوم الأكثر ابتكاراً».

ومن جانبه قال جيف كيلي، خبير القطاع ومضيف حفل The Game Awards:

«أصبحت الرسوميات على مدى السنوات القليلة الماضية والشغف بعوالم الألعاب الغامرة أكثر انتشاراً، وغدت تقنية تخزين الفلاش إحدى الضرورات الأساسية لتعزيز تجربة اللعب. ويحتاج اللاعبون اليوم إلى المزيد من مساحة التخزين والسرعة ليتمكنوا من الوصول السريع والدخول على الفور في عوالم الألعاب الغنية واختبار الألعاب بالطريقة التي أرادها مطوروها».

وتتمركز علامة WD_BLACK في جوهر قطاع التكنولوجيا والترفيه، وتوفر حلول التخزين المبتكرة والمخصصة للاعبين. وتشمل منتجات تخزين WD_BLACK للألعاب التي أعلن عنها محرك أقراص WD_BLACK SN750 SE NVMe SSD الذي يوفر لعشاق الألعاب الإلكترونية تجربة لعب محسّنة على الحواسيب الشخصية أو المحمولة عبر تقنية PCIe Gen4 ومساحة التخزين الإضافية لحفظ المزيد من الألعاب.

ويستخدم حل التخزين الداخلي والخالي من DRAM تقنية PCIe Gen4 (متوافق مع PCIe Gen3) لتوفير سرعات قراءة تصل إلى 3600 ميجابايت/ ثانية، مع استهلاك طاقة أقل بنسبة 30% من سابقه، ما يوفر لعشاق اللعب على الحاسوب المحمول فترات لعب أطول بين مرات الشحن.

وأما محرك الأقراص الثاني WD_BLACK D30 Game Drive SSD – فيختصر أوقات تحميل الألعاب والدخول في اللعبة بسرعة، يأتي محرك الأقراص هذا بأداء عالٍ وتصميم أنيق وصغير وبسرعات قراءة تصل إلى 900 ميجابايت/ ثانية، ويُمكّن اللاعبين من قضاء المزيد من الوقت في ممارسة ألعابهم المفضلة ووقت أقل في حذفها بفضل سعة التخزين الموسعة التي تكفي لـ50 لعبة بسعة تصل إلى 2 تيرابايت.

وصُمم حل التخزين المتميز هذا لدعم وحدات تحكم كونسول من الجيل الجديد، ويحتوي على حامل قابل للفصل لوضعه بجوار الجهاز.

وأما محرك أقراص WD_BLACK D30 Game Drive SSD لأجهزة Xbox فصُمم لدعم تجربة اللعب على أجهزة Xbox. ويوفر هذا الإصدار المرخص رسمياً من WD_BLACK D30 Game Drive SSD سرعات وسعة كبيرة في تصميم صغير مستوحى من أجهزة Xbox.

ويستطيع اللاعبون وصل محرك الأقراص والمباشرة ببناء مكتبة الألعاب الخاصة بهم بسرعة كبيرة أو تفريغ المزيد من المساحة على وحدة التحكم (كونسول) لتنزيل الألعاب الجديدة، مع القدرة على تشغيل مفضلات Xbox One القديمة مباشرةً من محرك الأقراص.

وعند شرائه، سيحصل اللاعبون على عضوية مدة شهر واحد في Xbox Game Pass Ultimate مع إمكان الوصول إلى أكثر من 100 لعبة على أجهزة كونسول والحواسيب الشخصية بالإضافة إلى الألعاب متعددة اللاعبين عبر الإنترنت.

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