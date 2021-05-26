أمازون تشتري "مترو جولدن ماير" مقابل 8.45 مليار دولار

المصدر: دالاس - د ب أ

وافقت شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة أمازون على شراء شركة الإنتاج السينمائي الأمريكية العريقة مترو جولدن ماير (إم.جي.إم) التي أنتجت سلاسل أفلام جيمس بوند وروكي الشهيرة.

وتعتبر هذه الصفقة هي ثاني أكبر استحواذ في تاريخ أمازون بعد شراء شركة أوول فودز مقابل 13.7 مليار دولار عام 2017.

تأتي صفقة الاستحواذ على إم.جي.إم في ظل موجة جديدة من الاندماجات في قطاع الإعلام والترفيه الأمريكي. ففي الأسبوع الماضي أعلنت شركة الاتصالات الأمريكية العملاقة أيه.تي أند تي اعتزامها فصل قطاع الترفيه لديها وارنر ميديا لدمجه مع مجموعة قنوات ديسكفري.

يذكر أن تاريخ إم.جي.إم في مجال الانتاج السنيمائي يقترب من المئة عام وهي تتكامل مع قطاع أمازون ستديوز للإنتاج الفني والذي يركز بشكل أساسي على إنتاج البرامج التلفزيونية.

وقالت أمازون إنها ستساعد في الحفاظ على تراث إم.جي.إم وأرشيف أفلامها وتوفر للمشاهدين مجالا أكبر لمشاهدة هذه الأعمال.

تمتلك إم.جي.إم أكثر من 4000 فيلم منها 12 رجال غاضبون، وغريزة أساسية، وسلسلة أفلام جيمس بوند، وسلسلة أفلام روكي، وفيلم صمت الحملان. كما يضم أرشيف الشركة نحو 17 ألف عرض تلفزيوني منها آلاف الأعمال المفضلة لدى الجماهير مثل قصة الخادمة وفارجو وفايكنجز.

كما حصلت أعمال إم.جي.إم على مدار تاريخها على أكثر من 180 جائزة أوسكار و100 جائزة إيمي.

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