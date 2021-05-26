شركات النفط والغاز الأمريكية تستعد لموسم أعاصير

المصدر: هيوستون - رويترز

قالت خبيرة بمعهد البترول الأمريكي إن شركات النفط والغاز الطبيعي الأمريكية تستعد لموسم فوق المتوسط لأعاصير الأطلسي متوقع هذا العام. وشهد العام الماضي 30 عاصفة، وهو عدد قياسي، تسببت في توقف الإنتاج في حقول نفط برية بنسبة وصلت في إحدى المراحل إلى 90%، وتعطل مصافٍّ نفطية لأسابيع.

وقالت سوزان ليميكس، مديرة عمليات الأمن والطوارئ بمعهد البترول، في مؤتمر بالهاتف مع خبراء بصناعة الطاقة لمناقشة الاستعدادات لموسم الأعاصير: نحن نحاول أن نكون مستعدين بقدر الإمكان في 2021.

وتتوقع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ما بين ثلاثة إلى خمسة أعاصير كبرى هذا العام برياح لا تقل سرعتها عن 178 كيلومتراً في الساعة.

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