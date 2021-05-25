شراكة بين القمة العالمية للصناعة وجنرال إلكتريك لتعزيز الرقمنة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت جنرال إلكتريك والقمة العالمية للصناعة والتصنيع توقيع شراكة جديدة لتعزيز توظيف الرقمنة والإنتاج المستدام ومعايير السلامة في مكان العمل لدعم جهود تطوير القطاع الصناعي ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة والإمارات وعلى المستوى العالمي.

وستتعاون جنرال إلكتريك مع القمة العالمية للصناعة والتصنيع في مجموعة من أنشطة القمة بما في ذلك الريادة الفكرية والتقارير والدراسات المتخصصة، وذلك بهدف دعم الشركات الصناعية في توظيف الرقمنة في أعمالها وتبني عمليات الإنتاج المستدام وبروتوكولات السلامة لتحسين الكفاءة، والقضاء على الهدر، وخفض التكاليف، ورفع مستوى الإنتاجية ووقت التشغيل، وتعزيز رضاء الموظفين.

وتُعقد الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع 2021 في مركز إكسبو دبي للمعارض في الفترة من 22 وحتى 27 نوفمبر. وتوفر القمة منصة دولية فريدة لقادة القطاعين الصناعي والتكنولوجي لمناقشة مستقبل القطاع الصناعي العالمي ومستجدات القطاع التكنولوجي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعارف واستكشاف الفرص التي يوفرها القطاعان الصناعي والتكنولوجي.

وقال نبيل حبايب، النائب الأول للرئيس في «جنرال إلكتريك»: يسعدنا أن نكون شركاء للقمة العالمية للصناعة والتصنيع ودعم الدور الكبير والمهم الذي تلعبه القمة في تطوير القطاعين الصناعي والتكنولوجي ودفع عجلة التقدم الاقتصادي.

وأضاف حبايب، الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس والمدير التنفيذي في «جنرال إلكتريك العالمية»، التي تدير أكثر من 1000 منشأة للتصنيع والصيانة والإصلاح والعمرة في 130 دولة حول العالم: «ستشارك جنرال إلكتريك الخبرات والمعارف التي اكتسبتها من توظيف الرقمنة في أعمالها، وتبنيها مفهوم الإنتاج المستدام، ومعايير السلامة المتطورة التي توظفها، بالإضافة إلى الأساليب التي نتبعها لدعم شركائنا وعملائنا في تبني الإنتاج المستدام في أعمالهم».

وتقام الدورة الرابعة من القمة العالمية للصناعة والتصنيع، المبادرة المشتركة بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، تحت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار»، والمستوحى من شعار إكسبو دبي «تواصل العقول وصنع المستقبل». ويساهم انعقاد القمة العالمية للصناعة والتصنيع في إكسبو دبي في تسليط الضوء على أهمية القطاع الصناعي والتكنولوجي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الازدهار العالمي.

ومن جانبه، قال بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية للقمة العالمية للصناعة والتصنيع: يسعدنا توطيد شراكتنا مع جنرال إلكتريك، الشركة الصناعية الرائدة عالمياً والتي تلعب دوراً كبيراً في تطوير وتنويع القطاع الصناعي. وستتعاون القمة العالمية للصناعة والتصنيع مع جنرال إلكتريك لتوظيف خبراتنا ومعارفنا وشبكة علاقاتنا لدفع الجهود الدولية الداعمة لتوظيف الرقمنة في الأعمال والعمليات، وتطوير القطاع الصناعي والتكنولوجي، وتعزيز الريادة الفكرية، والعمل على نشر هذه الخبرات والمعارف ليستفيد منها مجتمع الصناعة العالمي. وتساهم هذه الشراكة في إعادة صوغ مستقبل القطاع الصناعي العالمي وخاصة مع توجه الشركات الصناعية في جميع أنحاء العالم نحو توظيف التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والروبوتات وإنترنت الأشياء وسلاسل الكتل للانتقال لمستويات الصناعة المتقدمة.

ويدعم لاري كالب، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك، منهجية الإنتاج المستدام على المستوى العالمي، إذ أعطى الأولوية لتطبيق المنهجية الجديدة عبر مختلف أقسام المؤسسة كطريقة لمواصلة عملية التطوير. وتعتمد منهجية الإنتاج المستدام على تحديد الأنظمة والأنشطة التي لا تضيف قيمة للعملاء. ومن خلال الحد من هذه الأنشطة غير المنتجة وتبسيط العمليات. ويعد ضمان السلامة في مكان العمل، إحدى أهم الأولويات لدى شركة جنرال إلكتريك.

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