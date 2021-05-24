الأسهم الأوروبية تستقر قرب مستويات قياسية

المصدر: باريس- رويترز

استقرت الأسهم الأوروبية قرب مستويات قياسية مرتفعة اليوم، وقادت أسهم التكنولوجيا صعود السوق، مع تعويل المستثمرين على أن أرباحاً قوية للشركات، ستساعد في إبقاء القوة الدافعة للسوق.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، جلسة التداول، مرتفعاً 0.1 في المئة، عند 445.07 نقطة، قرب أعلى مستوى له على الإطلاق، البالغ 446.19 نقطة.

وقفز مؤشر أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية، واحداً في المئة، بينما تراجعت قطاعات أكثر حساسية للاقتصاد، مثل البنوك والموارد الأساسية.

وكانت التداولات محدودة، مع إغلاق الأسواق في النمسا والدنمارك والمجر والنرويج وسويسرا وألمانيا.

وتلقت المعنويات دعماً، بعد أن قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، يوم الجمعة، إنه لا يزال من المبكر جداً مناقشة السياسة النقدية بعد نهاية برنامج مشتريات السندات الطارئ، البالغ قيمته 1.85 تريليون يورو (2.3 تريليون دولار).

وجاءت تعليقاتها، في أعقاب دعوات من بعض زملائها، لدراسة تخفيف إجراءات التيسير. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي أوائل الشهر القادم، لمناقشة سياسته.

وكان المؤشر ستوكس 600، قد أنهى الأسبوع الماضي على ارتفاع طفيف، على الرغم من مخاوف بشأن التضخم، أثارها مسح أظهر أن نمو نشاط الشركات في منطقة اليورو، زاد بأسرع وتيرة في أكثر من ثلاث سنوات، في مايو/ أيار.

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