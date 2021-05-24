9 تريليونات دولار ميزانية الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بنهاية 2022

المصدر: نيويورك – رويترز

أظهرت توقعات نشرها فرع مجلس الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، اليوم الاثنين، أن مشتريات الأصول الجارية، قد ترفع الميزانية العمومية للبنك المركزي الأمريكي إلى 9 تريليونات دولار، بحلول نهاية 2022.

وتفترض التوقعات، التي صدرت في إطار تقرير سنوي أعده فريق الأسواق بفرع الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، أن البنك المركزي الأمريكي، سيواصل شراء السندات بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهرياً حتى نهاية 2021.

وتفترض أيضاً أن تلك المشتريات ستنخفض تدريجياً، لتصل إلى الصفر بحلول نهاية 2022.

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