الأسهم اليابانية تغلق مرتفعة بدعم آمال النمو الاقتصادي العالمي

المصدر: طوكيو-رويترز

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الاثنين بدفعة من الأسهم الحساسة لنمو الاقتصاد العالمي مع تفاؤل المستثمرين ببيانات إيجابية لأنشطة المصانع الأمريكية ساعدت المؤشر داو على الإغلاق على زيادة في الجلسة السابقة.

وتقدم المؤشر نيكي القياسي 0.17 بالمئة ليغلق عند 28364.61 نقطة، فيما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 بالمئة إلى 1913.04 نقطة.

ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي يوم الجمعة بعد أن أظهرت بيانات أن أنشطة المصانع الأمريكية اكتسبت زخما في أوائل مايو أيار مدفوعة بطلب محلي قوي.

وقال شويتشي إريساوا مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في إيواي كوزمو سيكيوريتيز «أصبح لدى المستثمرين نظرة جديدة لنمو الاقتصاد العالمي بعد الارتفاع في داو (يوم الجمعة)، ولذلك اتسمت أسهم شركات الشحن وشركات تصنيع السيارات بالقوة».

وتابع قائلا «لكن هذا التوجه قد لا يستمر طويلا لأن هناك الكثير من الغموض في انتظارنا. إذا نما الاقتصاد سريعا فقد تكون هناك احتمالات للتعثر مما سيدفع أسواق الأسهم للانخفاض».

وارتفع قطاع النقل البحري 5.31 بالمئة وكان أكبر الرابحين في البورصة الرئيسية متبوعا بقطاع الطيران الذي صعد 2.70 بالمئة.

وارتفع سهم كواساكي كايسن 7.64 بالمئة وخطوط ميتسوي أو.إس.كيه 4.58 بالمئة. وصعد سهم إيه.إن.إيه القابضة 2.51 بالمئة والخطوط الجوية اليابانية 2.96 بالمئة.

وزاد سهم تويوتا موتور 1.05 بالمئة ملامسا ارتفاعا قياسيا للجلسة الثانية على التوالي بينما ارتفع سهم هوندا موتور 1.51 بالمئة ونيسان موتور 0.89 بالمئة.

لكن الأسهم التي تتأثر بالدورة الاقتصادية والمرتبطة بالاقتصاد المحلي ضغطت على السوق مع استمرار بطء تقدم تعافي اليابان من تبعات جائحة كوفيد-19.

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