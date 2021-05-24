أسعار النفط تعوض بعض خسائرها

المصدر: سنغافورة-رويترز

عوضت أسعار النفط اليوم بعض خسائر الأسبوع الماضي، إذ لاحت في الأفق عقبة محتملة أمام إحياء اتفاق 2015 النووي مع إيران الذي قد يضيف المزيد من إمدادات النفط، فيما من المقرر استئناف المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس 38 سنتا بما يعادل 0.6 بالمئة إلى 66.82 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63.96 دولار للبرميل، بزيادة 38 سنتا أو 0.6 بالمئة.

وقال محللون من إيه.إن.زد في مذكرة اليوم «إنتاج النفط الإيراني ارتفع في الأشهر الأخيرة، على الأرجح توقعا لرفع العقوبات».

وقال محللون من جولدمان ساكس إنه حتى مع استئناف محتمل للصادرات الإيرانية، فإن بواعث ارتفاع أسعار النفط لا تزال قائمة بسبب زيادة الطلب العالمي على اللقاحات.

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