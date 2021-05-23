65 % حصة «آبل» من إيرادات التطبيقات الذكية 2020

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

حققت التطبيقات المدرجة على متجر التطبيقات الذكية «آبل ستور» مبيعات بقيمة 72.15 مليار دولار أو 65% من إجمالي الإيرادات عبر متاجر التطبيقات الذكية والتي بلغت 111 مليار دولار العام الماضي بنمو سنوي 24%، وفقاً لتقرير حديث من «سينسور تاور»، فيما بلغت حصة هواتف «آيفون» في سوق الهواتف الذكية العالمي 23.4% في نهاية 2020.

واستحوذت الألعاب على 71% من إجمالي إيرادات التطبيقات الذكية في عام 2020، إذ حققت التطبيقات المتوافقة مع نظام iOS عوائد بقيمة 47.6 مليار دولار فيما حققت تطبيقات «جوجل بلاي» 31.9 مليار دولار.

وأكّدت عملاق التقنية «آبل» في بيان لها أن مؤتمر آبل العالمي للمطورين WWDC 2021 والذي سيعقد افتراضياً المرة الثانية من 7 إلى 11 يونيو المقبل سيرسم لمطوري تطبيقات الهواتف الذكية خريطة مستقبل أنظمة التشغيل التي ستطلقها الشركة في وقت لاحق هذا العام وهي iOS 15 وiPadOS 15 وmacOS 12 وwatchOS 8 وtvOS 15.

وستوفر «آبل» للمطورين في المعرض الالتقاء مع المهندسين في آبل كما ستوفر لهم فرصة تحميل النسخ التجريبية من أنظمة التشغيل الجديدة التي ستتوافر بنسختها النهائية في أكتوبر المقبل.

ومن المرتقب أن يدخل نظام iPadOS 15 تحديثات رئيسة على الصفحة الرئيسة لأجهزة آيباد المتوافقة فيما سيتضمن نظام iOS 15 الخاص بهواتف آيفون ميزات تنبيه جديدة وميزات دعم لهواتف آيفون 12، علماً بأن النظام الجديد سيتوافر لأجهزة آيفون 7 فما فوق فقط.

كما من المتوقع أن يتضمن المؤتمر بعض المعلومات الاستباقية عن نظارات الواقع المعزّز المرتقبة نظراً لأنها ستحتاج إلى مطورين لإنشاء تطبيقات وألعاب لهذا الجهاز الذي ستقوم آبل بإطلاقه العام المقبل.

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