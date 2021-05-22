ظهور عملة مشفرة جديدة لمنع إيلون ماسك من "التلاعب" بالسوق

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

ظهرت عملة مشفرة جديدة أطلق عليها "ستوب إيلون" في محاولة لمواجهة تلاعب الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك بسوق العملات المشفرة.

ولطالما حشد ماسك الدعم لعملة البيتكوين، إلا أن عشاق التشفير توقفوا عن الاحتفاء بتغريداته على موقع "تويتر" منذ أن أعلن أن تسلا لن تقبل بالبتكوين كوسيلة للدفع. ليلقي العديد من المتداولين باللوم على تغريدات الملياردير في انهيار سوق العملات المشفرة في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب "موقع ريبابلك وورلد".

وقد غرد ماسك: "سيصفع مالكو البيتكوين أنفسهم في ربع العام المقبل حين يكتشفون أن تيسلا باعت ما تبقى لديها من عملات البيتكوين".

وكرد فعل منطقي، قرر أصحاب عملات البيتكوين بعد انهيار سعر عملتهم المشفرة حرمان مؤسّس "بايبال" و"تسلا" إيلون ماسك من السيطرة على شركته تيسلا.

وأفيد بأن مالكي عملة البيتكوين المشفرة قرروا إعلان الحرب على ماسك، ولهذا الغرض قاموا بتأسيس "توكين"، وحدة حساب خاصة بهم ووضعوا لها الرمز "ستوب إيلون".

وتجاوز سعر هذه الوحدة 22 مليون دولار، بمعدل نمو يومي يبلغ 125%.

وكان ماسك أسهم في انخفاض سعر عملة البيتكوين بتغريدة واحدة أعلن فيها أن شركته باعت أرصدتها من هذه العملة المشفرة.

الجدير بالذكر أن عملة "البيتكوين" تراجعت دون مستوى الـ40 ألف دولار إلى 30066 دولار

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